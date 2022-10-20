YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yargıtay Başkanı Akarca, Belçika Danıştayı Yargıcı Lemmens ve beraberindeki heyetle görüştü

Yargıtay Başkanı Akarca, Belçika Danıştayı Yargıcı Lemmens ve beraberindeki heyetle görüştü

20.10.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay Başkanı Akarca, Belçika Danıştayı Yargıcı Lemmens ve beraberindeki heyetle görüştü

Yargıtay Başkanı Akarca, Belçika Danıştayı Yargıcı Lemmens ve beraberindeki heyetle görüştü

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Belçika Danıştayı Yargıcı Paul Lemmens ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Akarca, Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliğinin 2022 yılı hakim değişim programı kapsamında Türkiye'de bulunan Lemmens ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.

Türkiye ile Belçika'nın hukuk alanındaki iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş da yer aldı.

Yargıtay Başkanı Akarca, Belçika Danıştayı Yargıcı Lemmens ve beraberindeki heyetle görüştü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat bulunduŞırnak'ta terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat bulundu
1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi'nde 270 bin kişi işe başladı1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi'nde 270 bin kişi işe başladı
Batı Karadeniz'de palamut bolluğu fiyatlara yansıdıBatı Karadeniz'de palamut bolluğu fiyatlara yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Belçika

Ankara Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
12:38
İkindi
15:40
Akşam
18:10
Yatsı
19:28
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.