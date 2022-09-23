YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Yargıtay Başkanı Akarca'dan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret

23.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay Başkanı Akarca'dan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret

SİİRT (AA) - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akarca, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette Vali Hacıbektaşoğlu ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akarca, doğa, inanç ve kültür şehri baba ocağı Siirt'te bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıbektaşoğlu ise Akarca'ya tiftik battaniyesi hediye etti.

Ziyarette, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri Eyüp Yeşil, Adem Albayrak, 7. Hukuk Dairesi Başkanı Hikmet Onat, 2. Ceza Dairesi Üyesi Fidan Balcı ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Işık hadisesi"ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler"Işık hadisesi"ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler
Esenler'de husumetlisini silahla ateş ederek öldüren zanlı yakalandıEsenler'de husumetlisini silahla ateş ederek öldüren zanlı yakalandı
Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor'la sözleşme imzaladıBaşpehlivan Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor'la sözleşme imzaladı
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
04:33
Sabah
05:54
Öğle
12:10
İkindi
15:35
Akşam
18:16
Yatsı
19:32
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tamamen makyajsız! Görenler tanıyamadı

Tamamen makyajsız! Görenler tanıyamadı

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.