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Yargıtay Başkanı Cirit, Antalya Adliyesini ziyaret etti

ANTALYA HABERLERİ  | 06.03.2020 23:27 | Son Güncelleme

Yargıtay Başkanı Cirit, Antalya Adliyesini ziyaret etti

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Antalya Adliyesinde ziyaretlerde bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) tarafından düzenlenen "Fikri ve Sınai Mülkiyet Suçları Çalıştayı" kapsamında kente gelen Cirit ve Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Üyesi Yaşar Şimşek, Antalya Adliyesini ziyaretlerinde, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar tarafından karşılandı.

Adliyedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Cirit, Antalya'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Yargıtay olarak her konuda meslektaşlarını desteklemeye ve önlerini açmaya çalıştıklarını aktardı.

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