Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sivas'ta cenaze törenine katıldı

SİVAS (AA) - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek'in vefat eden babası Ahmet Bölek'in Sivas'taki cenaze törenine katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akarca, beraberindeki Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.
Akarca ve Yıldırım, daha sonra Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Ayyıldız Camisi'ne geçerek Ahmet Bölek'in cenaze namazına iştirak etti.
Akarca, merhum Bölek'in ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Öte yandan Akarca, Belediye Başkanı Bilgin'i de de makamında ziyaret etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz