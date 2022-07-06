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Yargıtay Başsavcısı Şahin, Almanya Federal Başsavcısı ve beraberindeki heyetle görüştü

06.07.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay Başsavcısı Şahin, Almanya Federal Başsavcısı ve beraberindeki heyetle görüştü

Yargıtay Başsavcısı Şahin, Almanya Federal Başsavcısı ve beraberindeki heyetle görüştü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank ve beraberindeki heyetle görüştü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görüşmede Şahin ve Frank'ın yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, savcılar Bahattin Azizağaoğlu, Ömer Kara, İlknur Altuntaş ile Almanya Federal Başsavcı Kabine Başkanı Wolfram Nettersheim de yer aldı.

Heyetler arası görüşmede, iki ülke arasındaki hukuki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

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