Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine 15. Hukuk Dairesi Üyesi Adem Albayrak seçildi.

Hakim adayı olarak Kayseri'de mesleğe başlayan Albayrak, sırasıyla Şanlıurfa'nın Hilvan, Tokat'ın Niksar, Yozgat'ın Sorgun, Ankara'nın Kızılcahamam ilçelerinde hakimlik yaptı. Albayrak, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Tetkik Hakimliği ve Ankara Hakimliği görevlerinde de bulundu.

Başkanvekilliği için 1. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Kaya, 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin ile 15. Hukuk Dairesi Üyesi Adem Albayrak adaylıklarını açıklamıştı.

Yargıtay üyeliğine 16 Aralık 2013'te seçilen Albayrak, arabuluculuk konusunda eğitim görevlisi olarak çalıştı, Türkiye Adalet Akademisi'nde hukukla ilgili derslerde de görev aldı.

Bölge adliye mahkemelerinde görevlendirilen, hukuk hakimlerine istinaf konusunda eğitim veren Albayrak'ın, hukuk alanında çok sayıda kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış hakemli makaleleri bulunuyor. Adem Albayrak, evli ve bir çocuk babası.

