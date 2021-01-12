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Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine 15. Hukuk Dairesi Üyesi Adem Albayrak seçildi

12.01.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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Albayrak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı olarak görev yapacak

Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine 15. Hukuk Dairesi Üyesi Adem Albayrak seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Birinci Başkanvekili Hukuk Genel Kurulu Başkanı Mehmet Kürtül'ün yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle seçim yapıldı.

Başkanvekilliği için 1. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Kaya, 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin ile 15. Hukuk Dairesi Üyesi Adem Albayrak adaylıklarını açıklamıştı.

Seçimin ilk turundan sonuç alınamaması üzerine oylamaya öğleden sonra devam edildi. Bu turda, adaylardan Fahri Akçin, adaylıktan çekildi.

Seçim sonucunda, Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine Adem Albayrak getirildi. Albayrak, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek.

- Albayrak'ın öz geçmişi

Kayseri'de 20 Ocak 1963'te doğan Albayrak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986'da mezun oldu.

Hakim adayı olarak Kayseri'de mesleğe başlayan Albayrak, sırasıyla Şanlıurfa'nın Hilvan, Tokat'ın Niksar, Yozgat'ın Sorgun, Ankara'nın Kızılcahamam ilçelerinde hakimlik yaptı. Albayrak, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Tetkik Hakimliği ve Ankara Hakimliği görevlerinde de bulundu.

Yargıtay üyeliğine 16 Aralık 2013'te seçilen Albayrak, arabuluculuk konusunda eğitim görevlisi olarak çalıştı, Türkiye Adalet Akademisi'nde hukukla ilgili derslerde de görev aldı.

Bölge adliye mahkemelerinde görevlendirilen, hukuk hakimlerine istinaf konusunda eğitim veren Albayrak'ın, hukuk alanında çok sayıda kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış hakemli makaleleri bulunuyor. Adem Albayrak, evli ve bir çocuk babası.

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