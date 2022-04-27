YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yargıtay FETÖ sanığı eski Korgeneral Metin İyidil'e verilen cezayı ikinci kez bozdu

Yargıtay FETÖ sanığı eski Korgeneral Metin İyidil'e verilen cezayı ikinci kez bozdu

27.04.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski Korgeneral Metin İyidil ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen 12 yıl 6'şar ay hapis cezalarını, eksik ceza tayin edildiği gerekçesiyle bozdu - Dönemin EDOK Okullar Komutanı eski Korgeneral Abdullah Barutcu'ya verilen ceza onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yargılanan ve 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edilen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil ile EDOK Kurmay Başkanı eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit hakkındaki hükümlerin bozulmasına karar verdi.

Daire, 1 Temmuz 2020'deki bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklar Metin İyidil, Hamza Koçyiğit ve Abdullah Barutcu hakkındaki Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2 Şubat 2021'de verdiği kararın temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemece, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski Korgeneral Abdullah Barutcu'ya 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi kararı, Daire tarafından onandı.

Daire, sanıklar İyidil ve Koçyiğit hakkında aynı suç ve süreden verilen hapis cezalarını ise bozdu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığı belirtilen kararda, sanıkların görev ve mesleki tecrübeleri dikkate alındığında darbe girişimi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri içinde garantör sıfatıyla kendilerinden bekleneni gerçekleştirmemelerinin dikkate alındığı kaydedildi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işleyenler için ilgili kanunda 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü aktarılan kararda, Metin İyidil yönünden üst sınıra yakın, Hamza Koçyiğit yönünden ise alt sınırdan makul şekilde uzaklaşmak suretiyle ceza miktarının belirlenmesi gerektiği, sanıklara verilen cezanın eksik ceza tayini olduğu ifade edildi.

Daire ayrıca, İyidil ve Koçyiğit'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bu sanıklar yeniden yargılanacak.

- Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının dava açtığı 6 sanıktan İyidil ve Koçyiğit ile eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Nisan 2018'de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Sanıklardan Barutcu ile dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski Tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise beraatine hükmedilmişti.

İstinafa başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırmış, beraat ve tahliyesine karar vermişti. Daire, diğer sanıklara ilişkin hükümleri de hukuka uygun bulmuştu.

Bu kararın ardından tahliye edilen İyidil, itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozmuştu. Daire, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil'in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi yapmıştı. Kararda, İyidil'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre, "darbeye yardım" suçunu oluşturduğu ancak eksik incelemeler tamamlandıktan sonra "asli fail" olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtilmişti.

Daire, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Koçyiğit ile beraatine hükmedilen Barutcu hakkındaki kararları da bozarken, diğer 3 sanık yönünden kararları onamıştı.

Bu karar üzerine İyidil, Koçyiğit ve Barutcu, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmış ve 3 sanık da aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk araştırmacılar, tıpta "metaverse" ve "insan modelleri" ile eğitim dönemi başlattıTürk araştırmacılar, tıpta "metaverse" ve "insan modelleri" ile eğitim dönemi başlattı
Yalova'da durdurulan minibüste 21 düzensiz göçmen yakalandıYalova'da durdurulan minibüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybettiOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
fetö Yargıtay

Ankara Namaz Vakitleri 27 Nisan Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:47
Öğle
12:51
İkindi
16:39
Akşam
19:45
Yatsı
21:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.