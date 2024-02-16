YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Yargıtay, Mersin'deki "rekor miktarda uyuşturucu" davasında verilen cezayı onadı

Yargıtay, Mersin'deki "rekor miktarda uyuşturucu" davasında verilen cezayı onadı

AA AA
16.02.2024 11:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde ele geçirilen ve "rekor miktarda yakalama" olarak kayıtlara geçen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili davada şirket sahibine 30 yıl, oğluna da 27 yıl 6 ay hapis cezası verilen kararı onadı.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuklu sanıklar muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş. ve oğlu B.Ş. hakkında 23 Aralık 2022'de verilen hapis cezası, sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının "yeterli delil bulunmadığı, hükmün yetersiz gerekçeye dayandığı, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, delil değerlendirmesinin hatalı yapıldığı" iddialarına ilişkin itirazını değerlendirdi.

Temyiz incelemesini tamamlayan Daire, "uyuşturucu ithal etme" suçundan N.Ş'ye 30 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası, oğlu B.Ş'ye de 27 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezası verilen, tutuksuz 4 sanığın da beraat ettirildiği hükmü onadı.

Kararda, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adana Bölge Adliye Mahkemesinin, suçun vasfı ve sübutu ile delillerin değerlendirilmesine ilişkin takdirlerinde isabetsizlik bulunmadığı, verilen hükümlerde hukuka aykırılık görülmediği belirtildi.

REKOR MİKTARDA YAKALAMA OLARAK KAYITLARA GEÇMİŞTİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin 16 Haziran 2021'de düzenlediği operasyonda, Ekvador'dan gönderilen Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 6 sanık hakkında "uyuşturucu ithal etme" suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, tutuklu sanıklar şirket sahibi N.Ş. 30 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası, oğlu B.Ş. ise 27 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırılmış, tutuksuz 4 kişinin ise beraatine karar verilmişti.

Eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 1 ton 300 kilogram kokain bulunmasıyla, ülke tarihinde en yüksek miktarda kokain ele geçirilmesi operasyonuna imza atıldığını duyurmuştu. Ticaret Bakanlığı da olayın "ülke tarihinin tek seferde en yüksek miktarlı kokain ele geçirilmesi" olarak kayıtlara geçtiğini paylaşmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin Üniversitesi’ne Almanya’daki üniversitelerden iş birliği ziyaretiMersin Üniversitesi’ne Almanya’daki üniversitelerden iş birliği ziyareti
Amasyalı öğrenciler tarihi camileri minyatür tablolara işlediAmasyalı öğrenciler tarihi camileri minyatür tablolara işledi
Topyatağı değil ’çöpyatağı’ varyantıTopyatağı değil ’çöpyatağı’ varyantı
Anahtar Kelimeler:
Mersin Ekvador uyuşturucu kokain dava Mersin Limanı

Mersin Namaz Vakitleri 16 Şubat Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:23
Öğle
13:01
İkindi
16:01
Akşam
18:29
Yatsı
19:43

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Cuma

Bulvar eczanesi
Tarsus
Çil eczanesi
Mezitli
Erdinç eczanesi
Tarsus
Ertürk eczanesi
Anamur
Gönen eczanesi
Gulnar
Hatipoğlu eczanesi
Erdemli
İrfan eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.