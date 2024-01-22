YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yargıtay Üyesi Çil son yolculuğuna uğurlandı

Yargıtay Üyesi Çil son yolculuğuna uğurlandı

AA AA
22.01.2024 15:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatını kaybeden Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil (57) son yolculuğuna uğurlandı.

Yargıtay Başkanlığında düzenlenen törenin ardından Çil'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camisi'nin avlusunda getirildi. Burada, Çil'in ailesi, taziye dileklerini kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çil'in cenazesi, toprağa verildi.

Cenazeye, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay üyeleri ve Çil'in yakınları katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli’de aranması olan 25 şüpheli yakalandıKırklareli’de aranması olan 25 şüpheli yakalandı
Melikgazi’de Karne Şenliği başlıyorMelikgazi’de Karne Şenliği başlıyor
Köşk’te zincirkleme kaza: 2 yaralıKöşk’te zincirkleme kaza: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay karşıyaka mezarlığı

Ankara Namaz Vakitleri 22 Ocak Pazartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:58
Öğle
13:05
İkindi
15:39
Akşam
18:01
Yatsı
19:24

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Pazartesi

Derin eczanesi
Cankaya
Dilek su eczanesi
Beypazari
Güner eczanesi
Pursaklar
Asilkan eczanesi
Mamak
Birgül eczanesi
Sincan
Can eczanesi
Yenimahalle
Yaren eczanesi
Yenimahalle
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.