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  4. Yargıya taşınan tartışmanın kazananı sokak hayvanları oldu

Yargıya taşınan tartışmanın kazananı sokak hayvanları oldu

09.03.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Melis Aksu, şikayetçi olduğu sürücü ile 20 kilogram kedi ve köpek maması alması şartıyla uzlaştı.

Aksu, Beykoz Devlet Hastanesi acil ambulans çıkışından aracıyla hastaneye girmeye çalışan araç sürücüsü kadını uyararak, bu alandan Acil Servis'e giriş yapamayacağını, yolun ambulanslara ait olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine güvenlik görevlisi Aksu ile sürücü kadın arasında tartışma yaşandı. Aksu'nun hastanede "beyaz kod" vermesi üzerine polis ekipleri geldi ve olay yargıya intikal etti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konunun arabuluculukla çözülmesini istemesi üzerine güvenlik görevlisi Melis Aksu, şikayetçi olduğu kadından sokak hayvanları için mama alması karşılığında uzlaşmayı kabul etti.

Aksu'nun bu davranışı çalışma arkadaşları tarafından takdirle karşılanırken, tartıştığı sürücünün 20 kilogram mama almasıyla uzlaşma sağlandı.

Beykoz Devlet Hastanesi güvenlik görevlisi Melis Aksu, yaşadığı tartışmayı ve sonrasındaki yargı sürecini AA muhabirine anlattı.

Aksu, acil ambulans çıkışının olduğu bölgede görevli olduğunu, bir aracın dubalara dokunarak geldiğini gördüğünü söyleyerek, "Aracı kullanan şoför hanımefendiyi uyardım. Hani dubaları görmüyor musunuz, bakın burası ambulans girişi diye. O da sanırım biraz stresli bir anıydı. Biraz sert bir tavırla, 'evet görüyorum o zaman dubaları önümden çekin.' Gibi böyle aramızda bir sürtüşme yaşandı. Aslında iki bayan olarak çok da istediğimiz sürtüşme değildi ama o şekilde gerçekleşti. Daha sonrasında ben beyaz kod verdim ve olay yargıya intikal etti." diye konuştu.

"KARŞI TARAFIN DA ÇOK HOŞUNA GİTTİ"

Devam eden süreçte konunun savcılık aşamasındayken arabuluculuğa sevk edildiğini anlatan Melis Aksu, şöyle devam etti:

"Uzlaştırmacı hanımefendi benimle yüz yüze Beykoz Adliyesi'nde görüşmek istediğini söyledi. Görüştüğümüz esnada çok da uzlaşma taraftarı değildim. Daha sonrasında bana çok güzel seçenekler sundu. İşte LÖSEV'e yardım ettirebilirsiniz. Fakir bir çocuğu giydirebilirsiniz. Uzlaştırmalarda genelde maddi olarak karşılık bekleniyormuş. Ben daha önce böyle bir şey yaşamadım. Böyle bir şeyi de hiçbir zaman düşünmedim.

Yıllardan beri bu kedi, köpek, kuş hangi hayvan olursa olsun, onlar beni çok mutlu eden bir şey. Maddi manevi elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Benim de aklıma kedi ve köpek maması alması geldi. Böyle bir fikir sundum. Karşı tarafın da çok hoşuna gitti bu durum. Daha sonra tekrar konuştuk hanımefendiyle. Daha ılımlı bir konuşma gerçekleşti."

Karşı tarafın sokak hayvanları için 20 kilogram mama alması şartının yerine getirilmesiyle uzlaştıklarını ve el sıkıştıklarını söyleyen Aksu, "Kendisi de güzel bir hayvansever olduğunu söyledi. Bu konuda uzlaşarak sokak hayvanlarına kedi ve köpeklere mama aldık ve el sıkıştık. Bunları elimizden geldiğince hastane bahçesinde, hatta Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde de kendisi ayrıca dağıttı. Ben de evimin bahçesinde, mahallemde, iş yerimin orda dağıtmaya devam ediyorum." diye konuştu.

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Arabuluculuk Beykoz Devlet Hastanesi

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