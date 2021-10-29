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Yarım asırlık gazeteci Uğur Dündar'ın babasının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

29.10.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yarım asırlık gazeteci' olarak tanınan usta gazeteci Uğur Dündar'ın babasının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Yarım asırlık gazeteci Uğur Dündar'ın babasının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

78 yaşındaki ünlü gazeteci Uğur Dündar, uzun yıllardır Türkiye'nin en başarılı gazetecileri arasında yer alıyor. Peki Uğur Dündar'ı gazetecilik yapmaya iten babasının kim olduğunu biliyor musunuz?

1943 yılında İstanbul'da doğan Uğur Dündar, Ayşe ve Osman çiftinin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi.

Yarım asırlık gazeteci Uğur Dündar'ın babasının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Uğur Dündar'ın babası Osman Dündar, polisti. Türkiye'nin ilk yüksek dedektiflerinden biri olan Osman Dündar'a 'Sarı Osman' derlerdi. Hatta Uğur Dündar'ın araştırmacı kişiliğinin, babasından geldiği düşünülür.

Yarım asırlık gazeteci Uğur Dündar'ın babasının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Uğur Dündar, babasının mesleği nedeniyle çok şehir gezdi. Uğur Dündar ve ailesi, Çanakkale'de yaşanan büyük deprem sonrası evleri yerle bir olunca, 1 ay çadırda kaldılar. Uğur Dündar'ın ablası, çadırda kaldıkları dönem yakalandığı bir hastalık nedeniyle henüz 22 yaşındayken hayatını kaybetti.

Yarım asırlık gazeteci Uğur Dündar'ın babasının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Uğur Dündar'ın babasının tayini İstanbul'a çıktı ve aile, Karagümrük'e yerleşti. Uğur dündar burada Müjdat Gezen ile tanıştı.

Yarım asırlık gazeteci Uğur Dündar'ın babasının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Uğur Dündar, Vefa Lisesi'nde Kemal Sunal ve Müjdat Gezen ile okul arkadaşıydı.

Yarım asırlık gazeteci Uğur Dündar'ın babasının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Uğur Dündar'ın hayali babası gibi bir polis olmaktı. Hakkaniyetli ve güçlü bir polis olmak, Uğur Dündar için yapılabilecek en doğru işti. Bunun için çok çabaladı ancak babası, oğluna her seferinde karşı çıktı. Babasının izin vermemesi üzerine Hukuk Fakültesi'ni kazanan Uğur Dündar, adalet arayışını avukatlık üzerinden sürdürebileceğini düşünmüştü.

Yarım asırlık gazeteci Uğur Dündar'ın babasının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Ancak Uğur Dündar, avukatlıktan vazgeçip İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okumaya karar verdi. Çünkü gazetecilik, Uğur Dündar için hukuk ve polisliğin karışımıydı.

Yarım asırlık gazeteci Uğur Dündar'ın babasının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Yarım asırlık gazeteci olarak tanımlanan Uğur dündar; TRT, Show TV, Star TV gibi kanallarda uzun yıllar çalıştı. Sabah, Milliyet, Sözcü gazetelerinde de görev alan Uğur Dündar'ın en çok izlenen projesi Arena programı oldu.

Yarım asırlık gazeteci Uğur Dündar'ın babasının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Uğur Dündar, şimdilerde köşe yazarlığı yaparak gazetecilik kariyerini sürdürüyor.

Yarım asırlık gazeteci Uğur Dündar'ın babasının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!


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Uğur Dündar
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