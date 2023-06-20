Yarım ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Şok Ekibi başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın-İzmir Karayolu üzeri Kuyulu Mahallesi girişi mevkiinde uygulama yapan ekipler durumundan şüphelendikleri 35 AGE 716 plakalı aracı durdurdu. İçerisinde S.U., Ö.A. ve M.Ç.’nin bulunduğu araçta arama yapan ekipler araç içerisinde bidonlar halinde toplam yarım ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçak akaryakıta el konulurken, 3 şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

