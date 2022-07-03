"Yarını Kodlayanlar"da her 1 liralık yatırım 7,7 liralık sosyal getiri sağladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi, çocuk ve gençlerin dijital yetkinliklerini artırarak sosyal fayda sağlamaya devam ediyor.

Türkiye Vodafone Vakfı açıklamasına göre, tüketen değil üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlama hedefiyle hayata geçirilen projede yeni bir dönem daha başladı. Projenin yeni döneminde de ana hedef, çocuk ve gençlerin dijital yetkinliklerini artırarak onları dijital geleceğe hazırlamak olacak.

Projenin sosyal etkisini ölçmek üzere 3. kez hazırlanan rapora göre, “Yarını Kodlayanlar” eğitimleriyle son 1 yılda 14 milyon TL’lik sosyal değer elde edildi. Böylece, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 7,7 TL’lik sosyal getiri sağlarken, bir önceki döneme kıyasla sosyal getiride yüzde 75’lik artış kaydedildi.

Ağustos 2016’dan bu yana Türkiye genelinde 260 bini aşkın çocuğa ulaşan “Yarını Kodlayanlar” projesiyle gelecek bir yılda öğrenci, öğretmen ve aileler dahil 92 bin kişiye daha teknoloji eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, dijital teknolojilerin büyük bir dönüştürücü güce sahip olduğunu belirterek, "Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere toplumun her kesiminin bu güçten faydalanmasını istiyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital geleceğe hazırlayarak dijital toplumun bir parçası, hatta mimarları olmalarını hedefliyoruz. Amacımız, tüketen değil, üreten bir nesil yetişmesine katkı sağlamak. Bugüne kadar 81 ilde 260 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl öğrenci, öğretmen ve aileler dahil 92 bin kişiye daha teknoloji eğitimi vermeyi hedeflediklerini bildiren Süel, şunları kaydetti:

"Projemizin kapsamını ‘kardeş projelerle’ genişletmeye devam ediyoruz. ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projemizle 8 ilde kodlama sınıfları açtık. ‘Köy Okulları’ projemizle ülkemizin farklı noktalarındaki 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları kurduk. ‘Yeşil Gezegen’ projemizle çocuklarımıza çevresel farkındalık eğitimleri vermeye başladık. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemiz çocuklarımız, velilerimiz ve gönüllülerimiz üzerinde önemli ve olumlu yönde değişimler yaratmaya devam ediyor. Bu yıl üçüncü kez yayınladığımız sosyal etki raporuna göre, proje kapsamında son 1 yılda elde ettiğimiz toplam sosyal değer yaklaşık 14 milyon TL oldu. Projeye yaptığımız her 1 TL’lik yatırımın 7,7 TL değerinde sosyal getiri yarattığını gördük. Bir önceki dönemle karşılaştırdığımızda yarattığımız sosyal getiri yüzde 75 arttı. ‘Yarını Kodlayanlar’ çatısı altında genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise projelerinde yeni bir döneme daha başlamanın haklı sevincini ve gurunu yaşadıklarını ifade etti.

Kodlama bilmenin, okuma yazma bilmek kadar önemli olduğunu vurgulayan Hazır, şöyle devam etti:

"Biz de projemiz ile ülkemizin yaşadığı dijital dönüşüme öncü olan süreçler geliştirerek, çocukların, geleceğin dijital dünyasına hazırlanmasına katkı sağlamaya gelecek dönemde de devam edeceğiz. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizin sosyal etkisini ölçmek amacıyla hazırlanan rapora göre öğrencilerimiz, velilerimiz ve gönüllülerimiz üzerinde ‘Yarını Kodlayanlar’ eğitimleriyle son 1 yılda 14 milyon TL’lik sosyal değer elde edilmiştir. Projemiz kapsamında yaratmış olduğumuz bu sosyal etkinin gelecek dönemde de artarak devam etmesini gönüllülerimizin, velilerimizin ve öğrencilerimizin desteğiyle sağlamayı hedefliyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizi köy okullarında açtığımız teknoloji ve kodlama sınıflarıyla, çocuklarda çevre bilinci ve afet farkındalığı yaratmayı amaçladığımız ‘Yeşil Gezegen’ projemizle zenginleştirerek binlerce çocuğumuzun hayatına dokunmuş olduk."

Projenin gelecek döneminde de çocukları teknolojiyle buluşturmak için çalışacaklarını ifade eden Hazır, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya ve gelecek nesilleri kodlamayla tanıştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

- Motivasyonda 5 kattan fazla artış

Açıklamada yer verilen “Yarını Kodlayanlar” projesi için hazırlanan 2020-2021 Sosyal Etki Raporu’na göre, proje katılımcısı çocukların yüzde 79’u daha önce herhangi bir kodlama eğitimi almadığını ve eğitimlerden önce kodlamayı bilmediğini söylüyor. Bu anlamda “Yarını Kodlayanlar”, çocukların kodlamayla ilk defa tanışmasını sağlayan bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Bir önceki sosyal etki raporunun sonuçlarıyla kıyaslandığında, çocuklarda 21. yy yetkinliklerinin 2 kat, motivasyon ve gelecek algısının ise 5 kattan fazla arttığı görülüyor. Çocuklardaki en büyük değişimin bu dönemde de 21. yy yetkinlikleri başlığında olduğu ve yüzde 33’lük bir artış kaydedildiği anlaşılıyor.

“Yarını Kodlayanlar” eğitimleri, çocukların kodlama konusunda becerilerini artırmanın yanı sıra kodlama öğrenmeye yönelik motivasyonlarını, geleceğe dair motivasyonlarını ve kendilerine olan güvenini olumlu etkiliyor.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, yeni dönemde, bir yandan projeyi tüm Türkiye'de yaygınlaştırırken bir yandan da farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocukların dijital yetkinliklerini artırmayı sürdürecek.

Bu kapsamda, 7-14 ve 14-17 yaş gruplarına özel dijital yetkinlikleri geliştirecek eğitimler devam edecek. Ayrıca, hackathon ve ideathon gibi etkinliklerle bu yıl da çocuk ve gençler online ortamda bir araya gelerek toplumsal sorunlara çözüm üretmek için çalışacak.

Bu yıl ilk kez “Yarını Kodlayanlar” eğitimleri online eğitim platformu Yarinikodlayanlar.com üzerinden ücretsiz sunulacak. Platformda öğretmen, öğrenci ve eğitim almak isteyen herkes için dijital becerilerini geliştirecekleri, kodlama, oyun geliştirme, mobil uygulama, siber zorbalık ve birçok konuda yetkinliklerini artırabilecekleri eğitim başlıkları sunuluyor.

“Yarını Kodlayanlar” projesinde metaverse ortamında kodlama eğitimleri verilmesine de başlandı. Çocukları teknolojideki en güncel kavram ve uygulamalarla tanıştırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde, Scratch ile kodlama eğitiminin ilk adımı olan algoritma eğitimi metaversede sanal gerçeklik (VR) gözlükleri kullanılarak veriliyor. “Yarını Kodlayanlar” kapsamında belirli köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarında düzenlenecek eğitimlerle yıl sonuna kadar 13 yaş üzeri bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

- 15 köy okuluna daha teknoloji sınıfı

“Yarını Kodlayanlar” çatısı altında geçen yıl başlatılan “Köy Okulları” projesi de yaygınlaşıyor.

Proje kapsamında, köy okullarında projeksiyon cihazı, dizüstü bilgisayar, 3D kalem, 3D yazıcı, STEM eğitim kitleri, bilim eğitim setleri, zoom iletişim ve etkinlik araçları içeren tam donanımlı teknoloji sınıfları kurularak kırsal bölgelerdeki çocukların teknolojiyle tanışması sağlanıyor. Bu sınıflarda düzenlenen eğitimlerle bir yılda çevre köyler dahil olmak üzere toplam 6 bin çocuğa ve yaklaşık 2 bin 500 veliye ulaşıldı.

Bugüne kadar 30 köy okuluna ulaşan projede, bu yıl 15 köy okulunda daha teknoloji sınıfları açılacak. Yeni dönemde ayrıca, gezici eğitimlerle 360 köy dolaşılarak eğitimlerin 10 bin çocuğa daha ulaştırılması hedefleniyor. Diğer yandan, özel bir mentorluk platformu üzerinden köy okullarındaki çocuklarla Vodafone ekosistemi gönüllü olarak bir araya getirilerek teknoloji, kişisel gelişim ve kariyer planlama konularında düzenli paylaşımlar yapılacak.

“Yarını Kodlayanlar” kapsamında çocuklarda çevresel farkındalık yaratmak amacıyla geçen yıl başlatılan ve 1.100 çocuğa erişilen “Yeşil Gezegen” projesi de devam ediyor. Projeyle, Türkiye’nin farklı illerinde 7-14 yaş arası çocuklara iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında online eğitimler veriliyor.

- “Yarını Kodlayanlar” projesi Birleşmiş Milletler’de

“Yarını Kodlayanlar” kapsamında global iş birliklerine de devam edilecek. Buna göre, 7 Avrupa ülkesi ile birlikte düzenlenen SkillsUploadJr. projesi kapsamında özel iletişim çalışmaları gerçekleştirilecek.

2020’nin başında dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network iş birliğiyle başlatılan programın da hem global hem de yerel işbirlikleri ile güçlendirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında 14-17 yaş grubu gençlere yapay zekâ eğitimleri verilmesine devam edilecek. Bugüne kadar 1.776 gencin faydalandığı programda yeni dönem hedefi 3 bin gence ulaşmak olarak belirlendi. Yapay Zekâ eğitimlerine meslek liseleri de dahil edilerek istihdam edilebilir gençlerin dijital yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

“Yarını Kodlayanlar” projesi, geçen yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin ardından bu yıl da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu’nda yer alacak.

Projenin 6 yıllık yolculuğunun ve elde edilen başarı hikâyelerinin paylaşılacağı online oturum, 6 Temmuz Çarşamba günü Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen ve Yarını Kodlayanlar Gönüllü Eğitmeni Melike Su Uzun’un katılımıyla gerçekleşecek.

