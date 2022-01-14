''Yarışmadan soğudum'' demişti! Emre Büber MasterChef'e geldi

Geçtiğimiz günlerde ''Mobbingle başarı olmaz'' diyerek yarışmadan soğudunu dile getiren Emre Büber'in, MasterChef 2021 final bölümüne katılması dikkat çekti. Duygu ve düşüncelerini paylaşan Emre Büber, ''MasterChef'ten sonra yaşama bakış açım farklılaştı. Mutluluk doluyum. Sizleri tekrar görmek de beni mutlu etti. Yanınızda olmak çok güzel.'' ifadelerini kullandı.

Büber, yarışmadaki arkadaşları Görkem Demiral, Hamza Mercimek, Burcu Önal ve Mert Yılmaz ile pozunu, takipçilerinin beğenisine sundu.

''BAZILARI HEVESİNİ ALSIN''

Emre Büber, bir takipçisinden gelen ''Adının olduğu şef gömleği, üstüne ne de çok yakışırdı'' yorumuna verdiği yanıtla olay olmuştu. Büber, ''Benim dünya çapında başarılı olan restoranlarda çok güzel adımın yazılı olduğu önlüklerim oldu. Hem de bunları aşçılık okulu veya herhangi bir eğitimim olmadan aldım. Gurbet elde kendi başıma başardım. Başarı emekle olur; lafla, mobbingle değil. Kimsenin önüne hiçbir zaman taş koymadım, koymam da. Bırakalım giysinler önlüklerini, bazıları hevesini alsın.'' ifadelerini kullanmıştı.

MOBBİNG AÇIKLAMASI

Sözlerinin tepki çekmesi üzerine açıklama yapma gereği duyan Emre Büber, ''Üzerine alınanlar demek ki mobbing uyguladığını düşünüyor. Sözüm, beni yarışmadan soğutana gelsin'' demişti.



