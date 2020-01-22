Yarıyıl tatilindeki öğretmenler Erdemir’i gezdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yarı yıl tatili yapan öğretmenler Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

ERDEMİR, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, yarıyıl tatilinde öğretmenleri tesislerinde ağırlıyor. Ereğli’de görev yapan öğretmenlerden oluşan 35 kişilik ilk grup fabrikayı ziyaret etti.

Erdemir Kültür Merkezi’nde karşılanan ziyaretçilere öncelikle fabrikaya ilişkin bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun ardından tesis gezisine katılan grup sırasıyla Liman, Kok Fabrikası, 1 No.lu Yüksek Fırın, Sürekli Dökümler ve 2 No.lu Soğuk Haddehane tesislerini ziyaret etti. ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral, İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ural Durusu, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Satınalma Direktörü Vekili Ferat Göç ile İnsan Kaynakları Direktörü Atilla Yelboğa da öğle yemeğinde ziyaretçilerle bir araya geldi. Öğretmenlere yönelik ilk bilgilendirme gezisini 22 Kasım tarihinde Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştiren Erdemir, 23 ve 27 Ocak tarihlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gezileri tekrarlayacak.



