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  4. Yaş gerçekten sadece sayıdan ibaretmiş! 57 yaşındaki Japon forvet Miura, 16. takımına transfer oldu

Yaş gerçekten sadece sayıdan ibaretmiş! 57 yaşındaki Japon forvet Miura, 16. takımına transfer oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.07.2024 19:45
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Japonya 4. Lig ekiplerinden Atletico Suzuka, 57 yaşındaki Japon santrafor Kazuyoshi Miura’yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yaş gerçekten sadece sayıdan ibaretmiş! 57 yaşındaki Japon forvet Miura, 16. takımına transfer oldu

Kariyerine 1986’da başlayan ve 39 sezondur profesyonel futbol oynayan 57 yaşındaki Japon forvet Kazuyoshi Miura, Japonya 4. Lig ekiplerinden Atletico Suzuka ile sözleşme imzaladı.

1992 YILINDA KUPA KAZANDI

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Atletico Suzuka, Miura’nun forma giydiği 16. takım oldu. Japonya milli takımıyla, 89 maçta forma giyen Miura, 55 kez gol sevinci yaşarken, 1992 senesinde Asya Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.

193 GOL, 5 ASİST

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Kariyerinde, 298’i Yokohama FC, 187’si Verdy Kawasaki, 125’i Vissel Kobe, 49’u Kyoto P. Sanga, 21’i Genoa ve 18’i Suzuka PG olmak üzere 700’ün üzerinde müsabakaya çıkan Miura, 193 gol atarken, 5 de asist katkısı yaptı.

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Japonya
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