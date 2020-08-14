Yaş meyve sebze ihracatına Doğu Akdeniz "damgası"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatının yarıya yakınının yapıldığı Mersin, Hatay ve Adana'dan ocak-temmuz döneminde 574 milyon 935 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Doğu Akdeniz'in 3 ilinden, yılın 7 ayında yapılan yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 arttı.

Geçen yıl 7 ayda 484 milyon 184 bin dolarlık ürünü yurt dışına satan Mersin, Hatay ve Adana, bu sene 574 milyon 935 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-temmuz döneminde, Türkiye'nin toplam yaş sebze meyve ihracatının 1 milyar 364 milyon seviyesinde gerçekleştiği dikkate alındığında, bu satışın yüzde 42'si Doğu Akdeniz'in 3 ili tarafından gerçekleştirildi.

Bu dönemde, Mersin'den 294 milyon 630 bin, Hatay'dan 224 milyon 223 bin ve Adana'dan 56 milyon 82 bin dolarlık yaş sebze meyve ihracatı yapıldı.

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Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, Türkiye'nin bu yılın ocak-temmuz döneminde 1 milyar 364 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi.