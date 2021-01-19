Yaş meyve sebzede 2020'nin ihracat şampiyonu Mersin oldu

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Türkiye'nin geçen yıl yaptığı 2 milyar 730 milyon 157 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 653 milyon 539 bin dolarlık kısmını gerçekleştiren Mersin, bu alanda en fazla dış satım yapan kent oldu.

AA muhabirinin Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği verilere göre, geçen yıl yaş meyve sebze ihracatı önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artışla 2 milyar 730 milyon 157 bin dolar olarak kayda geçti.

Bu dönemde dış satımın yüzde 46'sı Bağımsız Devletler Topluluğu'na, yüzde 30'u Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 14'ü Orta Doğu ülkelerine, yüzde 10'u da diğer ülkelere gerçekleşti.

Sektörün ihracattaki lokomotif pazarı Rusya Federasyonu, 948 milyon 942 bin dolarla geçen yıl en fazla dış satımın yapıldığı ülke oldu.

- Mersin'in ardından Antalya ve Hatay geldi

Türkiye'nin yaş meyve sebze deposu Mersin, geçen yıl 653 milyon 539 bin dolarlık dış satımla en fazla döviz girdisi sağlayan kentler arasında ilk sırada yer aldı.