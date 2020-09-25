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Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 48 internet sitesine erişim engellendi

İZMİR HABERLERİ  | 25.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 48 internet sitesine erişim engellendi

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 48 internet sitesine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan internet siteleriyle ilgili çalışma kapsamında ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 48 site tespit etti.

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na bildirim yapılması sonucu biri müstehcen yayın yapan toplam 48 siteye erişim engellendi.

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