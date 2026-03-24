Yasa dışı bahisten tutuklu Alassane Ndao ilk duruşmada tahliye edildi!

Burak Kavuncu

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Konyaspor'un eski futbolcusu Alassane Ndao ilk duruşmada tahliye edildi.

TAHLİYE KARARI GELDİ!

Haber Global'e göre; İddianamede, Ndao'nun 20 Ekim 2024'te Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan ve 2-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmaya bahis oynadığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında verdiği ifadede suçlamaları reddeden Ndao, kendi adına bir bahis hesabı açıldığını ancak söz konusu bahis işlemlerinin bilgisi dışında üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirildiğini savundu.

Mahkeme, Ndao'nun tahliyesine karar verirken, davanın bir sonraki duruşmasını 10 Haziran 2026 tarihine erteledi.

PFDK HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VERMİŞTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ndao'ya 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti. Konyaspor ise "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetmişti.

EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ!

Ndao’nun durumu hakkındaki belirsizlik, eşinin yaptığı sürpriz paylaşımla son buldu. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan karede, Ndao’nun serbest kaldığı ve ailesine kavuştuğu görüldü.

