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Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren DEAŞ üyesi Erzurum'da yakalanarak tutuklandı

18.04.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren DEAŞ üyesi Erzurum'da yakalanarak tutuklandı

Erzurum'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren Suriye uyruklu DEAŞ mensubu yakalanarak tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aşkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İstihbarat üzerine operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren, DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu B.L'yi Aşkale ilçesinde gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen B.L, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Erzurum DEAŞ

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