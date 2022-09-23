Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütlerine üye 21 kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü üyesinin yakalandığı bildirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 FETÖ, 1 DHPK/C ve 2 PKK üyesi olmak üzere 21 silahlı terör örgütü üyesini yakaladı.
Emniyet ve asayiş uygulamaları kapsamında ise çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli ile çeşitli suçlara karışan 11 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Terörle mücadele ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği bildirildi.
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