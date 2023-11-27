YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen 4 YPG’li İzmir’de yakandı

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen 4 YPG’li İzmir’de yakandı

27.11.2023 10:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İllegal yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edilen YPG’li 5 kişiden 4’ü operasyonla yakalandı.

Ayrıca, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli şahıstan 8’i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Saşsavcılığından edinilen bilgiye göre, önceki yıllarda YPG içersinde faaliyet gösteren ve illegal yollardan Türkiye’ye girdikleri yönünde haklarında fotoğraf, bilgi ve belge bulunduğu tespit edilen toplam 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirdildi.

Öte yandan, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli şahısa yönelik düzenlenen bir başka operasyonda ise, 8 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yurtdışında olduğu tespitedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tavşanlı’da rüzgar ağaç devirdiTavşanlı’da rüzgar ağaç devirdi
Kütahya’da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli tutuklandıKütahya’da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli tutuklandı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandıÇanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 27 Kasım Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:04
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Pazartesi

Aylin eczanesi
Bornova
Akyürek eczanesi
Balcova
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Çigdem eczanesi
Aliaga
Bayindir eczanesi
Bayindir
Dagli eczanesi
Dikili
Baran eczanesi
Karaburun
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.