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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 kişi yakalandı

21.05.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 21 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin sürdüğü belirtildi. Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 14’ü FETÖ mensubu 21 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, Suriye sınırında Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan bir kişinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.

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