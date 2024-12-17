Yasadışı bahise teşvik iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz hakında karar verildi

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın davası bugün görüldü.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz'ın avukatı katılırken tutuklu sanık İbrahim Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. İbrahim Yılmaz, içerik üreticisi olduğunu ve halka mikrofon uzatarak videolar çektiğini belirtti.

'AMACIM YASA DIŞI BAHİS REKLAMI YAPMAK DEĞİL'

İbrahim Yılmaz savunmasında, takipçi sayısının fazla olması sebebiyle şirketlerin kendisine ulaştığını, paylaştığı videoların izlenme sayısına göre şirketlerden para kazandığını ve amacının yasa dışı bahis reklamı yapmak olmadığını, reklamlar aracılığıyla para kazandığını söyledi.

TAHLİYE KARARI!

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık İbrahim Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan İbrahim Yılmaz hakkında 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan soruşturma yürütüldü. Hazırlanan iddianamede, Yılmaz hakkında üzerine atılı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep ediliyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır