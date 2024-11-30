Akıllara yasak aşk iddiası geldi! Demet Akalın'dan tartışma yaratacak Hadise açıklaması! 'Kıblem belli' diyerek o ismi açıkladı...

Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atan Hadise cesur sahneleri nedeniyle günlerdir gündemden düşmüyor. Seda Bakan, Şükrü Özyıldız gibi isimlerin yer aldığı dizi özellikle Hadise'nin müstehcen sahneleriyle çok konuşuldu.

Oyunculuğu eleştirilen Hadise, "Oyunculuğum çok sevildi. Tabii ki de sevmeyenler olur, sevenler olur. Nasıl şarkılarımız seviliyorsa, sevilmeyen şarkılarımız da oluyor. Ben çok mutluyum çünkü genel anlamda yorumlar çok güzel. Sektörden çok güzel yorumlar geldi. Ben çok heyecanlıyım. Bu benim için yeni bir dönem" açıklaması yapmıştı.

"KIBLEM BELLİ" DEYİP İTİRAF ETTİ!

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk olan ünlü şarkıcı Demet Akalın da yaptığı açıklamayla gündem oldu. "Hadise'nin dizisini izlemedim, izlemem de. Ben Ebru Gündeş'ciyim, kıblem belli. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin." dedi.

Akalın'ın bu sözleri gündem oldu. Hadise'nin bu açıklamaya cevap verip vermeyeceği de merak ediliyor.

YASAK AŞK İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ!

Geçtiğimiz yıllarda Hadise'nin O Ses Türkiye yarışmasında birlikte jüri üyeliği yaptığı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları bir dönem ortalığı karıştırmıştı.