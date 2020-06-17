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Yasak avlanan 15 kişiye para cezası

MALATYA HABERLERİ  | 17.06.2020 11:01 | Son Güncelleme

Malatya’da, yasak dönemde sularda avlanan 15 kişiye idari para cezası uygulanırken, 4 bin metre ağ ele geçirildi.Malatya’da 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında, iç sularda sazangillere ait balık avcılığı yasak olması nedeni ile avcılık kontrolleri Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından aralıksız olarak devam ediyor.Battalgazi ve Yazıhan ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri görevlileri birlikte yapmış oldukları son denetimler sonucu, Haziran ayı içerisinde Yazıhan ilçesi Durucasu’da 2 bin metre, Yazıhan Sürür’de bin 500 metre ve Yazıhan Ambarcık’da 500 metre olmak üzere toplam 4 bin metre ağ ele geçirildi.

Yasak avlanan 15 kişiye para cezası

Malatya’da, yasak dönemde sularda avlanan 15 kişiye idari para cezası uygulanırken, 4 bin metre ağ ele geçirildi.
Malatya’da 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında, iç sularda sazangillere ait balık avcılığı yasak olması nedeni ile avcılık kontrolleri Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından aralıksız olarak devam ediyor.
Battalgazi ve Yazıhan ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri görevlileri birlikte yapmış oldukları son denetimler sonucu, Haziran ayı içerisinde Yazıhan ilçesi Durucasu’da 2 bin metre, Yazıhan Sürür’de bin 500 metre ve Yazıhan Ambarcık’da 500 metre olmak üzere toplam 4 bin metre ağ ele geçirildi. 15 kişiye idari para cezası uygulandı.
Yasak avlanma dönemi boyunca su ürünleri kontrol ve denetimleri, Malatya Tarım ve Orman İl ve İlçe kontrol ekipleri tarafından, su üzerinde kontrol tekneleriyle, karada ekip araçlarıyla ve sahil boyunca da drone marifetiyle havadan yapılan çalışmalarla mesai mefhumu gözetmeden yasak avlanma dönemi boyunca devam edeceği kaydedildi.

Yasak avlanan 15 kişiye para cezası

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