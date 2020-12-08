Yasak Elma 88. son bölüm finaline damga vuran öpüşme sahnesi! Yıldız ve Çağatay sevgili mi oldu? Yasak Elma 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 88. son bölümü 7 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Yıldız ve Çağatay sevgili oldu. Şahika ise holdingin yeni patronu Hasan Ali Kuyucu'ya yakın olmaya çalışırken büyük bir şok yaşadı. Diziye yeni katılan usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Hasan Ali Kuyucu "Mert'e yaptığınız komployu öğrendim. Artık yönetim kurulunda değilsiniz" sözleriyle Şahika'yı şirketten kovdu.

YASAK ELMA 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin 14 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 89. yeni bölüm fragmanı ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Yıldız ve Şahika’nın yolları istememelerine rağmen yeniden kesişmiştir.

Yıldız, Çağatay’dan beklediği ilgiyi bulamamanın hayal kırıklığı içindedir.

Şahika, Mert’i kendi yanına çekemeyeceğini anlayarak onu şirketten uzaklaştırmanın yolunu bulur.



