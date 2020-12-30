Yasak Elma 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma'da Ender, Yıldız ve Şahika cezaevine giriyor!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma dizisinin 92. son bölümü 4 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yasak Elma'da Yıldız ve Ender'den kurtulmak isteyen Şahika, Halit Argun'un cinayete kurban gittiğini Zehra'ya açıklıyor.

Şahika'nın "Babanı Yıldız ve Ender öldürdü. Onu merdivenlerden ittiler. Ben de oradaydım ve her şeyi gördüm" sözleri Zehra'yı şoke ediyor. Fragmanda cinayet nedeniyle ilk önce Yıldız ve Ender cezaevine giriyor. Ancak bir süre sonra Şahika da tutuklanarak yanlarına geliyor.

"HAK ETTİĞİMİZ SON"

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cevadzade ise Instagram'dan Eda Ece ve Şevval Sam'la birlikte setteki cezaevi dekoru önünde çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Hak ettiğimiz son" notunu yazdı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Çağatay’ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler.

Ender, Halit’in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Halit’i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır.





