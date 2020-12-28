Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç Sadakatsiz'e mi dahil oldu? Flaş açıklama

Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç'ın önce Yasak Elma'ya döneceği iddia edilmiş oyuncu bu haberi yalanlayınca da Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil olduğu haberleriyle gündeme gelmişti.

Yakışıklı oyuncu Kanal D'nin yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'in kadrosuna katıldığı iddia edildi. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı dizide Barış Kılıç'ın Yeliz Kuvancı'nın canlandırdığı Bahar karakterine yakın bir ilişkide olacağı ileri sürülmüştü.

Bu iddialardan sonra Barış Kılıç'tan flaş bir açıklama geldi.

Kılıç açıklamasında "Sadakatsiz dizisine dahil olacağım doğru değil" dedi.



