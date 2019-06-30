Yasak Elma'da flaş ayrılık! Ege Kökenli ayrıldı

Medyapım'ın FOX için çektiği 'Yasak Elma' dizisi yeni sezona bir dizi sürprizle girecek. Talat Bulut ve Şevval Sam gibi ünlü isimleri buluşturan fenomen dizinin geçen sezon ekrana gelen son bölümlerinde başrol oyuncuları Onur Tuna ve Sevda Erginci hayat verdikleri Alihan ve Zeynep karakterlerinin hikâyesi bittiği için projeden ayrılmıştı.

Usta televizyoncu Melis Civelek ve Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı Yasak Elma'ya 45. bölümde katılan Ege Kökenli'nin de yeni sezonda ekipte yer almayacağı öğrenildi.

Projeye 'Yağmur' rolüyle dahil olan Kökenli, şu günlerde eylül sezonunda ekrana gelecek yeni projelerle görüşüyor.

