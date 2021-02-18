Yasak Elma'da flaş veda! Yasak Elma'nın Mert'i Can Nergis diziden ayrılacak mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma'da Halit'i canlandıran Talat Bulut veda etmişti. Diziye geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncular Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan da katılmıştı.

Kadrosu yenilenen Yasak Elma dizisinde yeni bölümlerde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

CAN NERGİS VEDA EDİYOR!

Ekibe geçen yıl dahil olan Can Nergis, Med Yapım imzalı projeden ayrılacak. Dizide Mert karakterine hayat veren Can Nergis önümüzdeki bölümlerde diziye veda edecek.



Dizide Mert karakteri, Gökhan Alkan’ın oynadığı Kerim’in üniversitede sınıf arkadaşı ve ortağıydı.

Birlikte bazı işler çevirdikten sonra, oynadığı bir oyunla suçları Kerim’e yıkıp onu cezaevine göndermişti. Daha sonra planlarına devam eden Mert, Zehra ile evlenmişti.

