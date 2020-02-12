Yasak Elma'da Zeynep Bastık sürprizi! İrem böyle geri döndü! Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı izle

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 17 Şubat Salı ekrana gelecek olan 69. yeni bölümüne Yıldız'ın boşanma partisi damga vuracak. Yasak Elma yeni bölümüne güzel şarkıcı Zeynep Bastık konuk olacak.
Yasak Elma'nın geçtiğimiz sezonlarında Zeynep Bastık, İrem karakteriyle rol almıştı. Zeynep Bastık'ın canlandırığı İrem, Yıldız (Eda Ece) ve Zeynep’in (Sevda Erginci) kuzeni, Taksim’de rock barda solistlik yapan bir karakter olarak seyirci karşısına çıkmıştı. Ünlü şarkıcı uzun zaman sonra Yasak Elma'nın yeni bölümünde tekrar rol almış olacak.
Yasak Elma, yeni bölümleriyle her Pazartesi 20.00'de FOX'ta
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