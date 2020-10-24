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  4. Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Şevval Sam'dan beklenmedik yorum

Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Şevval Sam'dan beklenmedik yorum

24.10.2020 13:51 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Şevval Sam'dan beklenmedik yorum

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da peş peşe ayrılıklar yaşanmaya başladı. Başrol oyuncusu Talat Bulut'un ardından 4 isim daha kadrodan ayrıldı. Vedalar hakkında konuşan başrol Şevval Sam ise "Bizler de son dakika öğrendik" dedi.

Yasak Elma dizisinde başrol Talat Bulut'un ölerek diziden ayrılacağının ortaya çıkmasının ardından 4 isimle daha yolların ayrılacağı belirtildi. Talat Bulut, Barış Kılıç, Gökhan Alkan, Buse Buçe Kahraman ve Doğaç Yıldız'ın veda edeceği dizinin 'Ender'i Şevval Sam konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

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"BİZLER DE SON DAKİKA ÖĞRENDİK"

Önceki akşam annesi Leman Sam ile Cihangir'de görüntülenen Şevval Sam, ayrılıklar için "Güçlü kadınların olduğu bir diziyiz. Senaristler ve yapımcılar böyle karar vermiş. Bizler de son dakika öğrendik" ifadelerini kullandı.

İşte Yasak Elma'dan ayrılan isimler...

Talat Bulut

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Gökhan Alkan

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Buse Buçe Kahraman
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Barış Kılıç

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Doğaç Yıldız

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
kim kaldı geriye şahika ender yıldız
zaten dizi dizi değil şahika entrika iftira cinayet işlesin ama hiç bir şey olmasın yıldız ağlasın aldatılsın enderin yuvası yıkılsın kerim holding kasasını boşaltsın ama şahika hep kazansın böyle dizi mi olur halit yıldız ne kötülükler yaptı aman dizi tamamen bitsin hadda kötülerin kazandığı bir dizi sonuçta
Final yakın

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