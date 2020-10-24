Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Şevval Sam'dan beklenmedik yorum

Yasak Elma dizisinde başrol Talat Bulut'un ölerek diziden ayrılacağının ortaya çıkmasının ardından 4 isimle daha yolların ayrılacağı belirtildi. Talat Bulut, Barış Kılıç, Gökhan Alkan, Buse Buçe Kahraman ve Doğaç Yıldız'ın veda edeceği dizinin 'Ender'i Şevval Sam konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"BİZLER DE SON DAKİKA ÖĞRENDİK"

Önceki akşam annesi Leman Sam ile Cihangir'de görüntülenen Şevval Sam, ayrılıklar için "Güçlü kadınların olduğu bir diziyiz. Senaristler ve yapımcılar böyle karar vermiş. Bizler de son dakika öğrendik" ifadelerini kullandı.

İşte Yasak Elma'dan ayrılan isimler...

Talat Bulut

Gökhan Alkan



Buse Buçe Kahraman



Barış Kılıç

Doğaç Yıldız



