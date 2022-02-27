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  4. Yasak Elma dizisi Handan kimdir? Yasak Elma'nın Handan Kılıç karakteri Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

Yasak Elma dizisi Handan kimdir? Yasak Elma'nın Handan Kılıç karakteri Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

27.02.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de ekrana gelmeye devam eden Yasak Elma dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Son olarak Son Yaz isimli dizide rol almış olan Şebnem Dönmez, Yasak Elma dizisinde Handan Kılıç karakterini canlandıracak. Peki Yasak Elma dizisi Handan kimdir? Şebnem Dönmez kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Yasak Elma dizisi Handan kimdir? Yasak Elma'nın Handan Kılıç karakteri Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

Yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini ise Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ile Murat Aygen gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisinde Handan Kılıç karakterini canlandıran Şebnem Dönmez'in hayatı merak ediliyor.

YASAK ELMA'NIN HANDAN'I ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

47 yaşında ve 17 Mayıs 1974 doğumlu olan Şebnem Dönmez, 1996 yılında Televizyon ekranlarında Murat Başoğlu ile birlikte sunduğu “Sabah Şekerleri” programı ile tanınmıştır. Almanya'da dünyaya gelen ve sonrasında 1997 yılında Star TV’de yayınlanan Murat Başoğlu ile “Görevimiz Tehlike” isimli yarışma programını sunan Dönmez, 1998’de ise Star TV’de bir showgirl olarak tüm hünerlerini sergilediği Cumartesi Gecesi Ateşi’ni sunmuştur.

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Emre Aydın‘ın video kliplerinde rol alan isim, Ferdi Tayfur‘un Emmoğlu isimli klibinde oynamıştır. Şebnem Dönmez, ayrıca Live Earth’ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore’un İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katılmıştır.

ŞEBNEM DÖNMEZ EVLİ Mİ?

Ünlü oyuncu 20 Ağustos 2004 tarihinde yönetmen Ezel Akay ile evlenmiş ve 2007 yılının Şubat ayında boşanmıştır.

ŞEBNEM DÖNMEZ'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2003 – 3. Türden Yakın İlişkiler
2004 – Tanrım Beni Baştan Yarat
2007 – Oyunun Oyunu

ŞEBNEM DÖNMEZ'İN YER ALDIĞI TV PROGRAMLARI

1996-1998 – Sabah Şekerleri
1997-1998 – Görevimiz Tehlike
1998 – Cumartesi Gecesi Ateşi
1999 – Kulaktan Kulağa
1999 – Şans Melekleri
1999 – 2000 – Ne Şeker Şey
2007 – Her şeyi Bilmek Gerekmiyor
2007 – Bak Kim Dans Ediyor
2008 – Laf ebeleri

ŞEBNEM DÖNMEZ'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

2010 – Küçük Sırlar (Dizi)
2009 – Vali (Sinema filmi)
2012 – Yalan Dünya (Dizi) Konuk Oyuncu
2012-2013 – Kuzey Güney (Dizi) Konuk oyuncu
1990 – Üç Arkadaş (Sinema filmi)
2003 – Ölümsüz Aşk (Dizi)
2004 – Size Baba Diyebilir miyim? (Dizi)
2004 – Neredesin Firuze (Sinema filmi)
2006 – Erkeksen Seyret (Dizi)
2006 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Sinema filmi)
1991 – Ahmet Hamdi Bey Ailesi (Dizi)
1993 – Üç Kişilik Dünya (Dizi)
2006 – The Net 2.0 (Sinema filmi)
2007 – O Kadın (Sinema filmi)
2007 – Eşref Saati (Dizi)
2008 – Nerede Kalmıştık? (Dizi)
1994 – Zzzzt Fm (Dizi)
1999 – Aşkın Dağlarda Gezer (Dizi)
2000 – Eyvah Kızım Büyüdü (Dizi)
2002 – Aslı ile Kerem (Dizi)
2002 – Kolay Para Kazanma Kılavuzu (Sinema filmi)
2002 – Mumya Firarda (Sinema filmi)

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Yasak Elma dizisi Şebnem Dönmez
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