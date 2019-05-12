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Yasak Elma dizisine sürpriz transfer! Ege Kökenli hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 12.05.2019 20:16 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna Nesrin Cavadzade'den sonra yeni bir oyuncu daha katılıyor.

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer! Ege Kökenli hangi rolde oynuyor?

Medyapım imzalı FOX'un Yasak Elma adlı bol entrikalı dizisi 27 Mayıs akşamı sezon finali yapacak. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizi Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Onur Tuna ve Sevda Erginci'den oluşan güçlü kadrosu kadar ekibe yeni katılan oyuncularıyla da adından söz ettiriyor. Diziye son olarak Şahika rolüyle Nesrin Cavadzade katılmıştı.

Melis Civelek ve Zeynep Soyata'nın yazdığı dizinin kadrosuna son olarak Ege Kökenli katıldı. Kalp Atışı dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Kökenli, BKM Film'in 24 Mayıs'ta gösterime girecek 'Aykut Enişte' filminde de başrol oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Kökenli yasak elma

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