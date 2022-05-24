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Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz pozuyla olay oldu! "Çiçek gibisin"

24.05.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni Yasak Elma dizisinde Kumru rolüne hayat veren Biran Damla Yılmaz sosyal medyada güzelliğiyle takipçilerini büyüledi. Son zamanlarda aşk hayatıyla anılan Biran Damla Yılmaz, pozuyla "Çiçek gibisin" dedirtti.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz pozuyla olay oldu! "Çiçek gibisin"

24 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz uzun soluklu dizilerden biri olan Kırgın Çiçekler ile oyunculuk alanında iyi bir çıkış yakaladı. Yasak Elma'da Kumru karakteriyle sempati kazanan oyuncu Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

GÖNLÜNÜ BASKETBOLCUYA KAPTIRDI

Biran Damla Yılmaz Çağrı Telkıvıran ile yollarını geçtiğimiz aylarda ayırmıştı. Gönlünü Darüşşafaka takımında forma giyen basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'na kaptıran Yılmaz, bu aşkı doğrulamış ve mutlu olduğunu açıklamıştı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz pozuyla olay oldu!

POZUYLA OLAY OLDU

Özel hayatı ve oyunculuğuyla takip edilen isimlerden biri olan Biran Damla Yılmaz göğüs dekolteli pozunu paylaştı. O pozla takipçilerine, "Çiçek gibisin", "Çok güzelsin" dedirtti.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz

Yılmaz geçtiğimiz günlerde yayınladığı bornozlu pozuyla yaklaşık 99 bin beğeni aldı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz

İstanbul doğumlu oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da cariye rolünü oynadı. Ayrıca Beyaz Yalan, Kırgın Çiçekler, Baraj, Maske Kimsin Sen? gibi yapımlarla da ekran önüne geldi.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz pozuyla olay oldu!

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Yasak Elma dizisi Biran Damla Yılmaz
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