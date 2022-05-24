Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz pozuyla olay oldu! "Çiçek gibisin"

24 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz uzun soluklu dizilerden biri olan Kırgın Çiçekler ile oyunculuk alanında iyi bir çıkış yakaladı. Yasak Elma'da Kumru karakteriyle sempati kazanan oyuncu Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

GÖNLÜNÜ BASKETBOLCUYA KAPTIRDI

Biran Damla Yılmaz Çağrı Telkıvıran ile yollarını geçtiğimiz aylarda ayırmıştı. Gönlünü Darüşşafaka takımında forma giyen basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'na kaptıran Yılmaz, bu aşkı doğrulamış ve mutlu olduğunu açıklamıştı.

POZUYLA OLAY OLDU

Özel hayatı ve oyunculuğuyla takip edilen isimlerden biri olan Biran Damla Yılmaz göğüs dekolteli pozunu paylaştı. O pozla takipçilerine, "Çiçek gibisin", "Çok güzelsin" dedirtti.

Yılmaz geçtiğimiz günlerde yayınladığı bornozlu pozuyla yaklaşık 99 bin beğeni aldı.

İstanbul doğumlu oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da cariye rolünü oynadı. Ayrıca Beyaz Yalan, Kırgın Çiçekler, Baraj, Maske Kimsin Sen? gibi yapımlarla da ekran önüne geldi.





