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  4. Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz süper mini şortuyla poz verdi! "Ne ararsan var"

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz süper mini şortuyla poz verdi! "Ne ararsan var"

27.05.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler dizi Yasak Elma'da Kumru rolünü oynayan ve 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında Ayna maskesinin ardındaki yarışmacı çıkarak herkesi şaşırtan Biran Damla Yılmaz süper mini şortuyla poz verdi.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz süper mini şortuyla poz verdi! "Ne ararsan var"

24 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler'de hayat verdiği Eylül Acar Göktürk rolü ile kariyerinde asıl çıkışını yakaladı. Şimdilerde uzun soluklu fenomen dizilerden biri olan Yasak Elma'da yer alan Yılmaz, cesur pozuyla ilgi topladı.
Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz süper mini şortuyla poz verdi!

SÜPER MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Biran Damla Yılmaz 3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından süper mini şortuyla poz verdi.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz süper mini şortuyla poz verdi!

O poza takipçileri, "Ne ararsan var", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz süper mini şortuyla poz verdi!

'Maske Kimsin Sen?' programında ayna kostumünün arkasındaki isim çıkan Yılmaz, başta set arkadaşı Eda Ece olmak üzere herkesi şaşırtmıştı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz süper mini şortuyla poz verdi!

"BERABERİZ, ÇOK MUTLUYUM"

Geçtiğimiz günlerde aşkını itiraf eden Yılmaz, “Evet, Doğuş’la beraberim ve çok mutluyum” demişti.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz süper mini şortuyla poz verdi!

Yılmaz'ın sevgilisi basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu çıktı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz süper mini şortuyla poz verdi!


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Yasak Elma dizisi Biran Damla Yılmaz
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