Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz süper mini şortuyla poz verdi! "Ne ararsan var"

24 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler'de hayat verdiği Eylül Acar Göktürk rolü ile kariyerinde asıl çıkışını yakaladı. Şimdilerde uzun soluklu fenomen dizilerden biri olan Yasak Elma'da yer alan Yılmaz, cesur pozuyla ilgi topladı.



SÜPER MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Biran Damla Yılmaz 3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından süper mini şortuyla poz verdi.

O poza takipçileri, "Ne ararsan var", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

'Maske Kimsin Sen?' programında ayna kostumünün arkasındaki isim çıkan Yılmaz, başta set arkadaşı Eda Ece olmak üzere herkesi şaşırtmıştı.

"BERABERİZ, ÇOK MUTLUYUM"

Geçtiğimiz günlerde aşkını itiraf eden Yılmaz, “Evet, Doğuş’la beraberim ve çok mutluyum” demişti.

Yılmaz'ın sevgilisi basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu çıktı.



