MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak Elma'nın Yağmur'u Ege Kökenli'den estetik itirafı

Yasak Elma'nın Yağmur'u Ege Kökenli'den estetik itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 14:00 | Son Güncelleme

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Ege Kökenli estetik itirafıyla dikkat çekti.

Yasak Elma'nın Yağmur'u Ege Kökenli'den estetik itirafı

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Sağlam Geziyoruz' programında Türev Şef'in konuğu olan oyuncu Ege Kökenli, estetik yaptırdığını itiraf etti.

Ege Kökenli, estetik sorusu üzerine, "Benim Tatlı Yalanım dizisi 28 bölüm sürdü, ben 26'ncı bölümde ayrıldım. 24'üncü bölümde set ışığının altında bir fotoğraf paylaştım. Her yerde 'Ege Kökenli badem göz estetiği oldu' haberleri var. 'Badem göz estetiği ne ya?' diyorum. 'Ne olduğumu iddia ediyorlar, önce ona ulaşmam lazım' diye düşündüm. Ben aslında kepçeydim, öyle doğmuştum. Arkadan ışık vuruyor, benim kulaklar pembe, fil yavrusu gibi. Olabildiğince geri çekip diktiler. Ne kadar oluyor, üçte biri kadar geri geliyor. Hala biraz kepçeyim" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
PARTNER Burçların can sıkıcı özellikleri Burçların can sıkıcı özellikleri
David Beckham'in oğlu ojeli tırnaklarıyla dikkat çektiDavid Beckham'in oğlu ojeli tırnaklarıyla dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma'nın Yağmur'u, Ege Kökenli,

En Çok Okunan Haberler

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

'Ben kendimi beğeniyorsam...' diyerek paylaştı

'Ben kendimi beğeniyorsam...' diyerek paylaştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İpek Tanrıyar'dan karnı burnunda ilk poz

İpek Tanrıyar'dan karnı burnunda ilk poz

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcu Esmersoy'dan Berk Suyatbatmaz kararı

Eski eşiyle ilgili şaşırtan karar

MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık Serhat Akın ile el sıkıştı!

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Yeşim Salkım kendisine hakaret eden takipçisini affetmedi!

Hakaret eden takipçisini affetmedi!

Burcu Esmersoy ünlüler dünyasını ikiye böldü!

Burcu Esmersoy ünlüler dünyasını ikiye böldü!

Ocak ayında en çok hangi diziler konuşuldu?

Ocak ayında en çok hangi diziler konuşuldu?

Brooklyn Beckham modaya uydu! Ojeli tırnakları dikkat çekti

David Beckham'in oğlu ojeli tırnaklarıyla dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.