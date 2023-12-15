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  4. Yasak Elma'nın yıldızı Şebnem Dönmez sokak stiliyle dikkat çekti! İddialı pozuna beğeni yağdı

Yasak Elma'nın yıldızı Şebnem Dönmez sokak stiliyle dikkat çekti! İddialı pozuna beğeni yağdı

15.12.2023 17:29 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Handan' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Şebnem Dönmez şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son pozuyla olay olan ünlü ismin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Küçük Sırlar, Yalan Dünya, Kuzey Güney, Medcezir, Avlu Zemheri, Son Yaz gibi birçok başarılı projede yer alan Şebnem Dönmez son olarak Yasak Elma dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan güzel oyuncu son pozuyla sosyal medyayı salladı. Siyah göğüs dekolteli mini bir elbise giyen Dönmez kombinini beyaz çizmeleri ile tamamladı. Güzel oyuncunun sokak stili takipçilerinden tam not aldı.

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Şebnem Dönmez'e; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Hem başarılı hem güzel' gibi binlerce yorum yapıldı.

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Şebnem Dönmez'in televizyondaki ilk görünmesi 1990 yılında Atilla Arcan'ın sunduğu programa katılması ile oldu. Ancak ilk çıkışını 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile yakaladı.

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Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu.

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Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli yarışma programını sundular. 1998'de ise Star TV'de bir showgirl olarak Cumartesi Gecesi Ateşi programını sundu.

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2000'lerde dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi. Televizyonda Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile kariyerini sağlamlaştırırken sinema macerası 2002 tarihli bağımsız film Kolay Para ile başladı.

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