SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Torreira canlı yayında duyurdu! "Avrupa'daki son kulübüm olacağını düşünüyorum"

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ülkesinde bir canlı yayına konuk oldu. Uruguaylı oyuncunun Avrupa'daki son kulübünü açıkladığı yayında söyledikleri gündem oldu.

Burak Kavuncu
Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, ülkesinden Guille Parado’nun canlı yayınına konuk oldu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA OLDU..."

Guille Parado'nun canlı yayınında konuşan Lucas Torreira: "Bir kişi eksik kaldığımızda bazen en iyi savunmayı yapıyoruz. Daha çok kenetleniyoruz. Beşiktaş maçında da oldu. Yine bizden bir kişi atıldı. Zaten son 3 yıldır neredeyse her maç bir kişi atılıyor bizden. Bazen 11’e 11 oynarken bu kadar savunma yapmıyorsun."

"AVRUPA'DAKİ SON KULÜBÜM OLACAK!"

"Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübüm olacağını düşünüyorum. Başka bir yere gitmek istemiyorum. Kulübe, hocaya büyük bir saygı ve minnet duyuyorum çünkü her zaman bana güvendiler ve arkamda durdular."

DÜNYANIN EN İYİLERİNİ AÇIKLADI!

"Fede Valverde, Victor Osimhen ve Kylian Mbappe şu an dünyanın en iyi oyuncuları."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.