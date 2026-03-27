Torreira canlı yayında duyurdu! "Avrupa'daki son kulübüm olacağını düşünüyorum"

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, ülkesinden Guille Parado’nun canlı yayınına konuk oldu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA OLDU..."

Guille Parado'nun canlı yayınında konuşan Lucas Torreira: "Bir kişi eksik kaldığımızda bazen en iyi savunmayı yapıyoruz. Daha çok kenetleniyoruz. Beşiktaş maçında da oldu. Yine bizden bir kişi atıldı. Zaten son 3 yıldır neredeyse her maç bir kişi atılıyor bizden. Bazen 11’e 11 oynarken bu kadar savunma yapmıyorsun."

"AVRUPA'DAKİ SON KULÜBÜM OLACAK!"

"Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübüm olacağını düşünüyorum. Başka bir yere gitmek istemiyorum. Kulübe, hocaya büyük bir saygı ve minnet duyuyorum çünkü her zaman bana güvendiler ve arkamda durdular."

DÜNYANIN EN İYİLERİNİ AÇIKLADI!

"Fede Valverde, Victor Osimhen ve Kylian Mbappe şu an dünyanın en iyi oyuncuları."