Hande Erçel ülkeye döner dönmez gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Hande Erçel'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışında olduğu belirlenen Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Burak Doğan'ın haberine göre; Hande Erçel Türkiye’ye döndü. Gözaltına alınan Erçel, İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Hande Erçel saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

HANDE ERÇEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."