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Yasak Elma'ya yeni oyuncu! Yasak Elma'da Dündar rolündeki Erdem Kaynarca kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 12.12.2018 02:56 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sürpriz bir isim daha katıldı. Yasak Elma dizisine genç oyuncu Erdem Kaynarca da katıldı. Erdem Kaynarca Yasak Elma'da Dündar rolünü canlandıracak. Peki Erdem Kaynarca kimdir? Daha önce hangi dizilerde oynadı?

Yasak Elma'ya yeni oyuncu! Yasak Elma'da Dündar rolündeki Erdem Kaynarca kimdir?

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ kadrosuna yakışıklı oyuncu Erdem Kaynarca dahil oldu.

Kaynarca, 17 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin 27. bölümünden itibaren “Dündar” karakterine hayat verecek.

Başarılı oyuncu; Doğu kökenli, galerici, kadınlarla nasıl konuşacağını bilmeyen bir karakter ile izleyici karşısına çıkacak. Dündar’ın, Zeynep (Sevda Erginci) ’le tanışması da ‘’kadın’’ yerine ‘’bayan’’ demesi sebebiyle gerçekleşecek.

ERDEM 2

ERDEM KAYNARCA KİMDİR?

ERDEM

1992 senesinde dünyaya gelen oyuncu an itibarıyla 26 yaşındadır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Çok küçük yaşlardan beri felsefeye ilgi duymaktadır. İlk mezuniyetinin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirmiş ve ikinci mezuniyetini de almıştır. Başarılı oyuncu ayrıca sporla da ilgilenmiş, 4 sene boyunca profesyonel olarak yüzücülük yapmıştır. ODTÜ'de öğrenci olduğu yıllarda Amerikan Futbolu ile de ilgilenmiştir. İlk olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Kalp Atışı dizisi ile izleyici karşısına çıkan Erdem Kaynarca, Bir Deli Rüzgar dizisinde de Tunahan karakterini canlandırmıştır. Genç ismin son adresi de Yasak Elma dizisi olmuştur.

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