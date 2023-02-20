MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma yeni bölüm ne zaman başlıyor? Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu?

Yasak Elma yeni bölüm ne zaman başlıyor? Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu?

20.02.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma yeni bölüm ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından kanalların yayın akışları değiştirildi ve haftalardır dizilerin yeni bölümü ekrana gelmiyordu. Peki, Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? Yasak Elma yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yasak Elma yeni bölüm ne zaman başlıyor? Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu?

Yasak Elma'nın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından yeni bölümlerine ara vermişti. Yasak Elma'nın yeni bölümlerinin ne zaman yeniden ekrana geleceği ise merak konusu oldu. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yasak Elma bu akşam Fox Tv yayın akışında var ancak yeni bölüm mü özet bölümü ekrana gelecek henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

yasak elma 2

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ:

Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve yıkılmış, en büyük destekçisi Zeynep’tir. Kumru’ya itirafta bulunması için fırsat tanır ama Kumru cesaret edemez. Selim gözünü karartarak Kumru’dan intikam almak için plan yapar. Yıldız ve Ender, Julia’ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman?Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman?
Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"
Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!
Anahtar Kelimeler:
Eda Ece yasak elma yeni bölüm yasak elma yeni bölüm fragmanı damla yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Elazığ'ın Palu içesinde 3 saatte 5 deprem!

Elazığ'ın Palu içesinde 3 saatte 5 deprem!

10 bin İstanbullu tehlikede! İBB harekete geçti, ilk bina yıkıldı

10 bin İstanbullu tehlikede! İBB harekete geçti, ilk bina yıkıldı

Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!

Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.