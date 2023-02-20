Yasak Elma yeni bölüm ne zaman başlıyor? Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu?

Yasak Elma'nın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından yeni bölümlerine ara vermişti. Yasak Elma'nın yeni bölümlerinin ne zaman yeniden ekrana geleceği ise merak konusu oldu. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yasak Elma bu akşam Fox Tv yayın akışında var ancak yeni bölüm mü özet bölümü ekrana gelecek henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ:

Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve yıkılmış, en büyük destekçisi Zeynep’tir. Kumru’ya itirafta bulunması için fırsat tanır ama Kumru cesaret edemez. Selim gözünü karartarak Kumru’dan intikam almak için plan yapar. Yıldız ve Ender, Julia’ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz.

