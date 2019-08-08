Yasak yola girdi, polise verdiği cevap şaşkına çevirdi

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi’nde meydana geldi. 81 DU 501 plakalı TIRın sürücüsü İ.T., TIR’ın girmesinin yasak olduğu sokağa girince trafik sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisi ile tartışmaya başlayan TIR sürücüsü İ.T., iddiaya göre polisin evraklarını istemesi üzerine ’Sen kimsin?’ diyerek evraklarını vermek istemedi. Takviye ekiplerin gelmesi ile olay karakola taşındı.

TIR sürücüsü İ.T.’ye 1500 TL ceza kesildi. Ayrıca trafik polisi, görevini yaptırmadığı gerekçesiyle sürücü İ.T.’den şikayetçi oldu.



