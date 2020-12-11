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Yaşam mücadelesi veren korucu hayatını kaybetti

KARS HABERLERİ  | 11.12.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 hafta yaşam mücadelesi veren korucu hayatını kaybetti.Kars’ın Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Erzurum Bölge Hastanesi’ne kaldırılan ilçeye bağlı Şehitemin köyünden korucu Erdinç Gündüz, hastanede 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesi sonucu doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşam mücadelesi veren korucu hayatını kaybetti

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 hafta yaşam mücadelesi veren korucu hayatını kaybetti.
Kars’ın Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Erzurum Bölge Hastanesi’ne kaldırılan ilçeye bağlı Şehitemin köyünden korucu Erdinç Gündüz, hastanede 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesi sonucu doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gündüz’ün hayatını kaybetmesi Sarıkamışlıları yasa boğdu.
Erzurum’dan yakınları tarafından getirilen Erdinç Gündüz’ün cenazesi babaocağı Şehitemin köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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