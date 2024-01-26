YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Yaşamını yitiren Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir kanser hastasıymış

Yaşamını yitiren Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir kanser hastasıymış

AA AA
26.01.2024 13:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, dün üniversite hastanesinde hayatını kaybeden Hikmet Taşdemir'in 15 Ocak'ta solunum yetmezliği nedeniyle hastanelerine geldiğini belirterek, yapılan inceleme sonucu kendisinin dördüncü evre kanser hastası olduğunun belirlendiğini söyledi.

Yaşamını yitiren Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir kanser hastasıymış

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan ve "Korkusuz Korkak" filmindeki "Gaddar Kerim" rolüyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir'in (82) dün üniversite hastanesinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Taşdemir'in değerli bir sanatçı olduğunu ifade eden Şahin, "Taşdemir'in 15 Ocak'ta hastaneye solunum yetmezliği sebebiyle geldi. Yapılan inceleme sonucu dördüncü evre kanser olduğu belirleniyor. 24 Ocak'ta yoğun bakıma alınıyor. Sonrada solunum yetmezliği sebebiyle entübe ediliyor. Entübe olduktan sonra maalesef dün hayatını kaybediyor." dedi.

Şahin, sanatçının yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı dileyerek, cenazenin Taşdemir'in abisine teslim edildiğini dile getirdi.

NKÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şeref Alpsoy da sanatçının akciğer kanseri olduğunu aktararak, "Kandaki oksijenin düşmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Tüm tedavilere rağmen maalesef dün kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Erzurum'da 1942'de doğan Hikmet Taşdemir, gençlik yıllarını fabrika ve hastane çalışanı olarak geçirdi.

Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra sinemaya adımını atan Taşdemir, 1971 yapımı "Baba" filminde rol aldı.

Taşdemir, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde filmde oynarken en çok "Korkusuz Korkak" filminde Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban" filmindeki Mardinli Arif ve "Tatar Ramazan" filmindeki Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazındı.

Yaşamını yitiren Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir kanser hastasıymış

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çine’de sürücüler ’yaşam tüneli’ ile bilgilendiriliyorÇine’de sürücüler ’yaşam tüneli’ ile bilgilendiriliyor
Elazığ’da kar yağışı başladıElazığ’da kar yağışı başladı
Dilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendiDilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendi
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Tekirdağ Hikmet Taşdemir

Tekirdağ Namaz Vakitleri 26 Ocak Cuma

İmsak
06:51
Sabah
08:20
Öğle
13:27
İkindi
16:01
Akşam
18:25
Yatsı
19:48

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Cuma

Köroğlu eczanesi
Cerkezkoy
Sarikaya eczanesi
Saray
Kiral eczanesi
Cerkezkoy
Doğuş eczanesi
Corlu
İpek eczanesi
Corlu
Dürüst eczanesi
Sarkoy
Cango eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.