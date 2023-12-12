Yaşanan çirkin olay sonrası Süper Lig ekiplerinden tepkiler çığ gibi! "Sözün bittiği yer"

Süper Lig'de Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı gündeme bomba gibi düşerken, Koca'ya tepkiler çığ gibi büyüyor.

Birçok Süper Lig ekibinin yanı sıra hakemler ve spor kamuoyunun önde gelen isimleri Faruk Koca'ya tepkilerini dile getirirken, Halil Umut Meler'e destek mesajları paylaşıyor.

İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI...

Adalet bir gün herkese lazım olacak!



“Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız.”



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Josef de Souza



Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler’e geçmiş… pic.twitter.com/popgAPjZqq — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 11, 2023

YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ



Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik.



Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz.



Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya… pic.twitter.com/EmKsCvjK1Q — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 11, 2023

Sporun Fair-Play kuralları içerisinde geçmesine yönelik mücadelemizi sürdürürken bu akşam yaşanan çirkin saldırı maalesef ülke futbolumuza büyük zarar vermiştir.



Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı kınamaktan… — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 11, 2023

◼️ SPORDA ŞİDDETİ KINIYORUZ. pic.twitter.com/RzuWd1M2T4 — Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) December 11, 2023

Trendyol Süper Ligin 15. hafta müsabakalarından olan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü ile birlikte, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı ve üzücü olayları büyük bir endişeyle takip ettik.



Halkımızın tüm kesimleri… pic.twitter.com/EMMrmQzyYC — Mondihome Kayserispor (@KayserisporFK) December 11, 2023

ŞİDDETLE KINIYORUZ!



MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta yaşanan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve bu çirkin hadiseyi şiddetle kınıyoruz.



Halil Umut Meler, yardımcıları ve değerli ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/dxXKxyqoxs — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) December 11, 2023

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.



Spor sahalarında her türlü şiddete karşı olduğumuzu belirterek TFF, MHK ve hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun… pic.twitter.com/ooiZ9YDub7 — Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) December 11, 2023







