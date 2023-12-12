Yaşanan çirkin olay sonrası Süper Lig ekiplerinden tepkiler çığ gibi! "Sözün bittiği yer"

Süper Lig'de Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı gündeme bomba gibi düşerken, Koca'ya tepkiler çığ gibi büyüyor.
Birçok Süper Lig ekibinin yanı sıra hakemler ve spor kamuoyunun önde gelen isimleri Faruk Koca'ya tepkilerini dile getirirken, Halil Umut Meler'e destek mesajları paylaşıyor.
December 11, 2023
Adalet bir gün herkese lazım olacak!— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 11, 2023
“Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız.”
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Josef de Souza
Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler’e geçmiş… pic.twitter.com/popgAPjZqq
YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 11, 2023
Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik.
Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz.
Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya… pic.twitter.com/EmKsCvjK1Q
Sözün bittiği yer... pic.twitter.com/WVw9xdfkTF— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 11, 2023
Sporun Fair-Play kuralları içerisinde geçmesine yönelik mücadelemizi sürdürürken bu akşam yaşanan çirkin saldırı maalesef ülke futbolumuza büyük zarar vermiştir.— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 11, 2023
Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı kınamaktan…
◼️ SPORDA ŞİDDETİ KINIYORUZ. pic.twitter.com/RzuWd1M2T4— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) December 11, 2023
Trendyol Süper Ligin 15. hafta müsabakalarından olan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü ile birlikte, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı ve üzücü olayları büyük bir endişeyle takip ettik.— Mondihome Kayserispor (@KayserisporFK) December 11, 2023
Halkımızın tüm kesimleri… pic.twitter.com/EMMrmQzyYC
ŞİDDETLE KINIYORUZ!— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) December 11, 2023
MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta yaşanan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve bu çirkin hadiseyi şiddetle kınıyoruz.
Halil Umut Meler, yardımcıları ve değerli ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/dxXKxyqoxs
December 11, 2023
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.— Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) December 11, 2023
Spor sahalarında her türlü şiddete karşı olduğumuzu belirterek TFF, MHK ve hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun… pic.twitter.com/ooiZ9YDub7