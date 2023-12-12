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Yaşanan çirkin olay sonrası Süper Lig ekiplerinden tepkiler çığ gibi! "Sözün bittiği yer"

12.12.2023 00:02 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kalırken. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yaşanan bu çirkin olay sonrası Halil Umut Meler hastaneye kaldırılırken, Süper Lig ekiplerinden de tepkiler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı gündeme bomba gibi düşerken, Koca'ya tepkiler çığ gibi büyüyor.

Birçok Süper Lig ekibinin yanı sıra hakemler ve spor kamuoyunun önde gelen isimleri Faruk Koca'ya tepkilerini dile getirirken, Halil Umut Meler'e destek mesajları paylaşıyor.

İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI...


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