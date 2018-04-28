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Yaşar İpek'in ailesi Seren Serengil'i istemiyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2018 16:22 | Son Güncelleme

29 Nisan'da sevgilisi Yaşar İpek ile nişanlanacak olan Seren Serengil, İpek'in ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildi.

Yaşar İpek'in ailesi Seren Serengil'i istemiyor!

İlişki sözleşmesinden sonra aralarındaki problemleri halleden Seren Serengil ile Yaşar İpek sürpriz bir kararla evlenmeye karar vermişti. Yaşar İpek, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede Seren Serengil'e herkesin önünde evlilik teklifinde bulunmuştu.

AİLE SORUNLARI YAŞANIYOR

Medyaradar'da yer alan habere göre; evlilik hazırlıkları yapan Seren Serengil ve Yaşar İpek aile arasında sorunlar yaşıyor. İpek'in magazin yazarlığı yapan kız kardeşi Eylem Şafak İpek ile Seren Serengil arasında magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre küslük olduğu ifade ediliyordu.

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İSTENMEYEN GELİN İLAN EDİLDİ

Yarın nişan yapacak olan çifte kötü haber Yaşar İpek'in ailesinden geldi. İpek'in annesi, kız kardeşi ve dayısı nişan törenine katılmama kararı aldı.

Yaşar İpek'in annesi Fatoş İpek ve kız kardeşi Eylem Şafak İpek nişana katılmayacaklarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla duyurdu. Eylem İpek Instagram'da annesiyle beraber çekindikleri fotoğrafa, "Annemle tatil hazırlığı yarın o Kıbrıs'a gidiyor. Bizde yurtdışına" yazarak törene katılmayacaklarını ilan etti.


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Anahtar Kelimeler:
yaşar ipek Seren Serengil

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