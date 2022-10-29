Yaşar Kemal Uğurlu'nun atandığı maç tartışma konusu oldu! Sosyal medya yıkılıyor...

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak. Maçın hakeminin Yaşar Kemal Uğurlu olması Hatay cephesinde tepkiyle karşılandı.

"ANKARAGÜCÜ ALTYAPISINDA OYNADIM"

Yaşar Kemal Uğurlu, TFF'nin bir yayın organında 2017 yılında verdiği röportajda Ankaragücü altyapısında oynadığını söylemişti. Uğurlu, "Ben Ankara'da doğdum, Ankara'da büyüdüm, Ankaragücü'nün altyapısında oynadım ve üniversite dahil eğitim hayatımın tamamını Ankara'da geçirdim." demişti.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Bu olayın günyüzüne çıkmasının ardından sosyal medyada birçok taraftar tepki gösteriyor. Maçın hakeminin Yaşar Kemal Uğurlu olmasına anlam veremeyen taraftarlar MHK'yı eleştiriyor.



